27 сентября поздно вечером в Утене произошла трагедия – во время ралли гоночный автомобиль латвийского экипажа врезался в толпу зрителей, погиб молодой человек.

В социальной сети Facebook Литовская федерация автоспорта поделилась информацией о погибшем.

"Погибший – член нашей общины. Рокас работал судьей на многих состязаниях. Еще раз выражаем соболезнования родителям Рокаса, его друзьям и всем близким.

Мысленно мы со всеми пострадавшими. Желающие помочь семье Рокаса и всем пострадавшим финансами могут это сделать по указанным в комментарии контактам. Спасибо за вашу доброту", – сообщает федерация.

Delfi напоминает, что в пятницу во время ралли погиб 21-летний молодой человек, пострадали 14 человек (семеро из них находятся в больницах). Федерация в Facebook указала, что возможная причина трагедии - ошибка экипажа.

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