За девять месяцев этого года на латвийской железной дороге произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли десять человек и девять получили ранения, сообщили представители ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz).

По данным LDz, каждый год на железных дорогах происходит более десяти аварий, и большинство из них заканчиваются смертью участников столкновения. Самыми распространенными причинами несчастных случаев являются неосторожность и спешка.

LDz запустила кампанию по безопасности "Призраки железной дороги предупреждают", призывая всех быть внимательными и бдительными вблизи железнодорожных путей, чтобы не стать "призраком железной дороги".

Чтобы привлечь внимание к проблеме железнодорожных аварий, LDz в сотрудничестве с латвийскими художниками создало серию анимационных короткометражных фильмов с участием Смерти и призраков, которые показывают, насколько разными могут быть причины железнодорожных аварий и каковы последствия, если люди не соблюдают правила безопасности на железнодорожных путях и вблизи них.

В создании мультфильмов принимали участие дети и подростки.

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