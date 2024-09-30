В ходе дебатов на процессе по убийству администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса прокурор запросил для обвиняемых суровое наказание: от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Для обвиняемого в преступлении гражданина России Виктора Кривошея прокурор Алдис Ласманис запросил пожизненный срок.

Для предпринимателей Александра Бабенко и Михаила Ульмана — по 20 лет заключения с конфискацией имущества и последующим пробационным надзором на три года.

С момента заключения под стражу Ульман и Бабенко неоднократно просили суд рассмотреть вопрос об их освобождении под залог, но суд неизменно отклонял эти просьбы. Обвинение выразило опасение, что освобождение подозреваемых из-под стражи может помешать судебному разбирательству, в том числе они могут покинуть страну.

Как уже сообщалось ранее, обвинения по этому делу были предъявлены предполагаемому убийце, который совершил выстрелы — гражданину России 1974 года рождения Виктору Кривошею. Он также обвиняется в ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения, а также в разглашении полученной в ходе досудебного расследования информации, - без разрешения следователя или прокурора.

Обвинение организатору убийства не предъявлено, так как он умер насильственной смертью. А именно, осужденный по делу влиятельной криминальной группировки Ивана Харитонова — Геннадий Валягин. Он был застрелен в марте 2022 года в Риге, в микрорайоне Плявниеки.

Кроме того, в отношении одного лица уголовный процесс был прекращен, поскольку не было установлено его участие в этом преступлении. Это лицо — Аркадий Юдин, 1970 года рождения.Прокуратура считает, что мотивом преступления со стороны обвиняемых была неприязнь к администратору, который выполнял свои профессиональные обязанности.

Мартиньш Бункус был администратором компании SIA Rego Trade, а Ульман — бывшим членом правления этой компании.

Ранее в передаче De facto Латвийского телевидения сообщалось, что за организацию убийства Бункуса было предложено 100 000 евро, а исполнителю — 200 000 евро. Более 100 000 евро исполнителю так и не были выплачены .Всем обвиняемым в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года за рулем своего автомобиля возле Рижского Лесного кладбища. Недалеко от места покушения вскоре был найден сгоревший автомобиль с поддельными номерами.

Напомним, уже на следующий день после убийства в СМИ появилась информация, что Бункус, возможно, ранее манипулировал имевшейся в его распоряжении информацией в деле о неплатежеспособности Rego Trade, чтобы добиться взыскания 721 186,20 евро с трех бывших членов правления этого предприятия - Михаила Ульмана, Александра Будовского и Даны Вапне.

Это вытекает из принятого 24 мая решения Верховного суда, который указал, что, возможно, имеет место "недопустимая ситуация, когда администратор предъявляет требование к третьим лицам, манипулируя имеющимися в его распоряжении сведениями о документах, которые он получил, выполняя свои законные задачи, и наличие которых, возможно, исключает ответственность этих членов правления".

Верховный суд указывает, что такие действия администратора следует считать "грубым нарушением второй части 26-й статьи закона о неплатежеспособности, согласно которой администратор должен обеспечить законный процесс неплатежеспособности".

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