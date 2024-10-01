Вечером 19 сентября пограничники обнаружили в Краславском крае группу около 40 человек, которые незаконно пересекли латвийскую границу со стороны Беларуси, рассказала агентству LETA пресс-секретарь Государственной погранохраны Кристина Петерсоне.

Заметив подозрительную группу людей, пограничники приказали им остановиться, однако те начали разбегаться в разные стороны. Часть из "нелегалов" успели вернуться в Беларусь через прорезанную дыру в заборе. Но часть из них латвийским пограничникам удалось задержать.

Во время задержания один из "нелегалов" попытался убежать, затем резко остановился и, когда к ней приблизился пограничник, нарушитель попытался схватиться за его кобуру с целью вытащить служебное оружие.

Пограничник предотвратил попытку захвата оружия, однако нарушителю удалось бежать на сторону Беларуси.

Уже сообщалось, что в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было задержано 4498 человек, но из гуманитарных соображений в Латвию были приняты 18 человек.

Правительство ранее решило продлить режим усиленной охраны границы на белорусском приграничье до 31 декабря. Ранее аналогичный режим был установлен до 12 сентября.

Режим усиленного контроля был введен в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в волости Каунатас Резекненского края.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !