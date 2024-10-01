В ночь на вторник, 1 октября, около 00:03 на автодороге Р4 (Улброка-Дрейлини) по невыясненным пока обстоятельствам водитель грузовика съехал с проезжей части дороги, в результате чего грузовик перевернулся на бок.
В аварии пострадал водитель грузовика, который был доставлен в медучреждение.
По факту случившегося государственная полиция начала процесс об административном правонарушении и выясняет обстоятельства происшествия.
Как следует из видео очевидцев, лежавший на боку грузовик находился там еще утром.
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