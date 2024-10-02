По сообщению Латгальского регионального управления полиции, 17 сентября в волости Калкунес Аугшдаугавского края сгорел автомобиль BMW X5. В ходе оперативных мероприятий полиция задержала подозреваемых в злоумышленном поджоге мужчин 1973 и 1986 г.р.

В полиции сообщили, что машину 2007 года выпуска подожгли 17 сентября, в 03.20. В ходе расследования были задержаны исполнитель поджога, а также заказчик.

Во время обыска у подозреваемого 1973 г.р. нашли также 100 граммов неизвестного вещества, возможно, содержащего наркотические и психотропные компоненты. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Известно, что оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Следствие по делу продолжается.

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