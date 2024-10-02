Днем в среду, 2 октября, незадолго до 16:00, на Вантовом мосту произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист.
По предварительной информации, имеющейся в распоряжении Госполиции, на Вантовом мосту мотоциклист не справился с управлением и въехал в ограждение моста.
Водитель мотоцикла погиб на месте аварии.
Как видно на фотографии очевидца, после ДТП на Вантовом мосту мотоцикл перевернулся на первой полосе движения, двигаясь из центра города в Пардаугаву.
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