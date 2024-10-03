Рижский городской суд оштрафовал на 10 500 евро женщину, которая признана виновной в нападении на сотрудник Рижской муниципальной полиции (РМП) и прославление российской агрессии.

Как отмечается в материалах дела, в феврале нынешнего года РМП получила вызов на конфликт в одно из столичных предприятий общепита. По указанному адресу полицейские застали нетрезвую женщину, которая ударила сотрудника полиции по руке, а затем ногой между ног стража порядка.

После этого женщина стала вести себя агрессивно и кричала, что когда придут русские, то расправятся с латышами.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что публичное высказывание женщины можно признать публичным прославлением и оправданием преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины.

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