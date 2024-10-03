Полиция Шауляйского округа Литвы в рамках расследования дела о мошенничестве просит опознать изображенного на фото мужчину.

Как отмечают в полиции, 5 июля злоумышленник получил доступ к банковскому счету женщины, незаконно подключился к нему и снял 7500 евро, переведя на другой счет. В этот же день деньги были изъяты из банкомата в Даугавпилсе.

В ходе предварительного следствия были получены фотографии мужчины, который снимал деньги в банкомате.

Информацию просьба сообщать по телефонам +370 (700) 62819 или +370 (700) 62801 (Литва) или писать не мейл: ernesta.lukoseviciene@policija.lt или gintaras.maciulis@policija.lt.

Fоtо: Valsts policija

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