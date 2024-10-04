В результате драки, которая произошла в Риге после футбольного матча между турецким футбольным клубом Galatasaray и местным RFS, пострадали два местных фаната. Одного из них пришлось госпитализировать.

Ранее уже сообщалось, что чемпион Латвии по футболу RFS в четверг, 3 октября, на стадионе "Даугава" устроил сенсацию во втором матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, сыграв вничью 2:2 (1:2) с титулованным турецким клубом — стамбульским Galatasaray.

В Ригу вместе с футбольным клубом прибыло большое количество турецких футбольных фанатов, устроивших шествие до стадиона. После матча разгоряченные поклонники футбола решили устроить драку с местными.

"После матча турецкие фанаты подрались с местными болельщиками, в результате двое местных пострадали. Пострадавшие отказались писать заявления. Они не могли указать на конкретных нападавших. Один из пострадавших госпитализирован", - сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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