Сотрудники Службы госбезопасности 25 сентября задержали гражданина Латвии, подозреваемого в публичном прославлении и оправдании терроризма.

По информации, имеющейся в распоряжении Delfi, задержан Райтис Гобиньш, который печально прославился в интернете тем, что публиковал в соцсети X посты сомнительного содержания. Например, совершал непристойные действия с кожаными куртками, в том числе, поливая их на улице из шприца жидкостью, напоминающей сперму.

Уголовный процесс по этому делу был начат 16 сентября, а 25 СГБ провела по месту жительства подозреваемого санкционированный обыск. В ходе обыска изъяты носители информации и заметки.

В Службе госбезопасности пояснили, что дело было начато на основании информации о том, что гражданин Латвии в соцсети Х публикует записи, в которых поддерживает идеологию, проповедуемую террористическими организациями, оправдывающей насилие. В частности, подозреваемый прославлял группировку Al-Qaeda и Владимира Путина.

На данный момент в качестве меры пресечения избран арест. Следствие по делу продолжается.

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