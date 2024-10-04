Приложение для знакомств Tinder привлекает не только людей, искренне заинтересованных в знакомстве, но и мошенников. Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк рассказывает о том, как мошенники, систематически "работающие" в Tinder, пытаются выудить деньги из жертв, и как не терять бдительность, сообщила в пятницу BNS пресс-служба банка.

"В последнее время инвестиционные мошенники стали более активными, и действуют не только в классических приложениях для социальных сетей, но и в приложениях для знакомств, включая Tinder, который также широко используется в Эстонии. Мошенники создают привлекательные профили, используя подставные фотографии. Как правило, мошенники действуют не из Эстонии, и к жертве часто обращаются на иностранном языке. В то же время есть случаи, когда с помощью приложений – переводчиков устанавливался контакт на эстонском языке", – говорит Кийк.

Кийк говорит, что методы этой категории мошенников могут быть самыми разными – иногда мошенник уговаривает жертву в течение нескольких недель, а в некоторых случаях он может общаться с жертвой даже несколько месяцев, прежде чем деньги и их "запуск в рост" станут проблемой.

Чаще всего мошенник создаёт у жертвы впечатление, что он помогает ей выгодно вкладывать деньги, в то время как на самом деле его цель – получить деньги для себя. Мошенники показывают жертве, казалось бы, подлинные доказательства того, сколько они сами заработали с помощью рекомендуемых ими инструментов, а затем направляют жертву на сайт, который кажется идентичным популярной инвестиционной платформе. Проблемы начинаются, когда жертва хочет вывести свои деньги с этой так называемой платформы.

"При традиционных инвестициях инвестор должен провести собственную проверку и оценить риски, прежде чем вкладывать свои деньги, но в этом приложении мошенник утверждает, что уже провёл оценку рисков за жертву. Обещает высокий, быстрый, безрисковый и гарантированный доход, начиная с двузначного числа", – сказал Кийк. Он добавил, что цель – получить от жертвы как можно больше денег, и до того, как афера будет реализована, потери часто могут достигать четырёх- и пятизначных цифр.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством, первым тревожным сигналом может стать сам факт того, что кто-то предлагает инвестиционные советы в приложении, предназначенном для романтических или дружеских отношений.

"Стоит знать, что если жертва уже перевела деньги со счёта, то, возможно, отменить операцию не удастся. Важно при первой же возможности обратиться в банк, а также сообщить в полицию и выяснить, есть ли какие-либо возможности для возврата денег", – сказал он.

Согласно полицейской статистике, за первые девять месяцев этого года было зарегистрировано 229 случая инвестиционного мошенничества, в результате которых было потеряно почти 3,5 млн евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !