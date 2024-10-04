В прокуратуру переданы материалы уголовных дел о поджоге двух домов в рижском районе Гризинькалнс. Как уже сообщалось ранее, 9 мая горели дома на улицах Звайгжню и Лабораторияс.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 9 мая на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в одном из домов по улице Звайгжню. Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что горят две квартиры.

Спустя небольшой промежуток времени поступило сообщение и о втором пожаре по соседству — на улице Лабораторияс. Поскольку полицейские прибыли на вызов быстрей пожарных, сотрудники экипажа Отдела реагирования Рижского Восточного управления полиции приняли решение эвакуировать жильцов со второго этажа своими силами.

Следствием было установлено, что причиной пожаров мог стать злоумышленный поджог. В рамках уголовных процессов уже 10 мая полиция задержала в Вентспилсе предполагаемого подозреваемого — мужчину 1981 г.р.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были получены дополнительные доказательства в связи в причастностью мужчины к поджогам.

В полиции сообщили, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления, а также за преступления, сопряженные с насилием.

По ч. 2 ст. 185 Уголовного закона Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с последующим пробационным надзором до трех лет или без такового.

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