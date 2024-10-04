Задержанный в этом году в Вентспилсе мужчина, который совершал поджоги в Риге, в Гризинькалнсе, делал это в целях мести, сообщает агентство LETA.

Ранее сообщалось, что вечером 9 мая поступила информация о том, что на улице Звайгжню в многоквартирном доме горят две квартиры. Вскоре поступила информация, что на улице Лабораторияс также возник пожар в многоквартирном доме.

Экипаж полиции прибыл на место происшествия первым. Поскольку Государственная пожарно-спасательная служба еще была в пути, должностные лица полиции приняли решение эвакуировать пострадавших со второго этажа своими силами. Пострадавшие были успешно эвакуированы.

В ходе следствия выяснилось, что в обоих уголовных процессах фигурирует один и тот же предполагаемый виновный.

10 мая полиция задержала в Вентспилсе мужчину 1999 г.р. По месту жительства мужчины был проведен обыск в неотложном порядке, в результате которого удалось получить дополнительные доказательства в отношении причастности подозреваемого к указанному поджогу. В полиции сегодня заявили, что мотивом преступлений была месть.

Упомянутый мужчина ранее уже был судим за имущественные и связанные с насилием преступления. 12 мая мужчине суд избрал меру пресечения - заключение под стражу.

27 сентября уголовный процесс был передан в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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