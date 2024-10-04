Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) совместно с Прокуратурой по налоговым и таможенным делам 2 октября задержали членов организованной преступной группы, которые пытались перевезти более 300 килограммов наркотического вещества — гашиша — в специально оборудованном тайнике грузового автомобиля для вывоза в Россию, сообщили агентству LETA представители VID.

Трем лицам — организаторам преступления — избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении других вовлечённых лиц рассматривается вопрос о применении меры пресечения. Члены организованной преступной группы ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов по делам о контрабанде акцизных товаров и наркотиков.

При участии кинологов Управления таможни VID и собак, обученных поиску табака и наркотических веществ, проведены обыски по месту жительства, в автомобилях, а также в других связанных объектах в Риге и Рижском регионе. Личное имущество лидера преступной группы указывает на то, что он обеспечил себе "элитарный" образ жизни за счёт своей преступной деятельности — при обысках у него было изъято более 40 000 евро наличными.

Груз и сопровождавшие его люди были задержаны неподалёку от Кокнесе на шоссе Тинужи, когда причастные пытались перевезти более 300 килограммов гашиша в специально оборудованном тайнике грузовика. По данным следствия, группа планировала доставить этот груз в Россию. По оценкам экспертов, стоимость груза гашиша на чёрном рынке в России составила бы около 1,5 миллиона евро, а из его объема можно было бы изготовить около 1,2 миллиона курительных "доз".

В настоящее время продолжается досудебное расследование, и более подробная информация в интересах следствия не разглашается.

Примечательно, что в феврале 2024 года сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID пресекли планы этой же организованной преступной группы ввезти в Латвию более 900 000 контрабандных сигарет. Тогда частвовавшие в уголовном деле лица были признаны подозреваемыми, и им были назначены меры пресечения, включая замену ареста на освобождение под залог по решению суда. Дело квалифицировано по части третьей статьи 190 Уголовного закона — контрабанда, совершённая организованной группой, или контрабанда в крупном размере.

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