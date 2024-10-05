Государственная полиция провела крупную операцию в окрестностях Алуксне, но подробности пока не сообщает. Известно, что территории склада в глухом лесу Алуксне было вывезено несколько тонн, возможно, химических веществ.

Представитель отдела по связям с общественностью Госполиции Лига Дзилюма подтвердила агентству LETA факт проведения операции, но более подробных комментариев не предоставила.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, местные жители заметили активные действия полицейских на территории склада в Зиемерской волости недалеко от Алуксне, что может свидетельствовать об обнаружении нелегального производства.

Склад находится в нескольких километрах от Алуксне, в глухом лесу.

Как сообщило Латвийское телевидение, на территории склада были замечены люди в белых защитных костюмах, которые выносили различные предметы из подвала. По словам очевидцев, с территории было вывезено несколько тонн, возможно, химических веществ.

Бывший владелец склада и SIA "Verners un draugi" Вернерс Калейс рассказал порталу LSM.lv, что часть территории продал и сдал в аренду. По его словам, на территории склада работал предприниматель польского происхождения из Германии. Он просил разрешения временно пользоваться электричеством и канализацией предприятия Калейса, на что тот согласился, заключив договор сроком на один год.

По словам Калейса, ничего подозрительного на территории он не замечал до тех пор, пока в среду вечером не прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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