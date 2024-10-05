В субботу, 5 октября стало известно о том, что Государственная полиция провела крупную операцию в окрестностях Алуксне, однако только к вечеру стали известны подробности. Действия Госполиции в были связаны с борьбой против преступной деятельности международной организованной группы, то есть наркомафии, на территории Латвии. Об этом сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил в программе "Панорама" Латвийского телевидения.

Рукс также сказал, что были задержаны несколько человек. В деле фигурируют синтетические наркотики, но пока начальник Госполиции воздержался от уточнения названия вещества.

Однако это одна из крупнейших конфискаций за последние годы — речь идет о очень большом количестве наркотических веществ, более чем одной тонне, рассказал Рукс.

Процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах, подчеркнул начальник Госполиции.

Представитель полиции Лига Дзилюма сообщила агентству LETA, что конфисковано не только большое количество наркотических веществ, но и необходимые материалы и оборудование для их производства.

Среди задержанных есть граждане других страны, отметила Дзилюма.

"На данный момент мы можем говорить о конфискации более одной тонны готовой продукции, а также прекурсоров, но объем, безусловно, будет больше", — сказала она, подчеркнув, что необходимо дождаться экспертизы, чтобы точно определить вес и состав изъятых веществ. Однако уже ясно, что это синтетические наркотики.

В полиции сообщили, что это была длительная операция, поддержку оказывало Европейское бюро полиции (Europol).

Государственная полиция обратила внимание на то, что с самого начала операции жителям не угрожала опасность, так как все действия проводились координированно и под контролем. Правоохранительные органы подчеркнули, что для успешной борьбы с организованной наркомафией в ходе активных операций, таких как обыски и другие процессуальные действия, подробная информация не может быть предоставлена.

Сейчас продолжаются процессуальные действия и расследование, поэтому полиция воздерживается от более подробных комментариев, но вскоре обещает предоставить более полную информацию об этой операции.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Алуксне Государственная полиция провела крупную операцию, но до вечера субботы подробности не разглашались.

Представитель по связям с общественностью самоуправления Алукснского края Эвита Аплока сказала агентству LETA, что самоуправление не располагает официальной информацией о происходящем.

Ранее Латвийское телевидение сообщило, что в волости Зиемери, недалеко от Алуксне, местные жители наблюдали активные действия полицейских на территории какого-то склада, что могло указывать на раскрытие незаконной деятельности.

Склад находится в нескольких километрах от Алуксне, в отдаленном лесном районе.

Латвийское телевидение на месте событий наблюдало людей в белых костюмах, которые выносили из подвала различные предметы. Очевидцы рассказали, что из объекта вывезли несколько тонн, предположительно химикатов.

Тем временем бывший управляющий территорией, владелец SIA "Verners un draugi" Вернерс Калейс сообщил порталу LSM.lv, что он продал и сдал часть собственности в аренду, но в последнее время заметил большой расход воды и электроэнергии.

Калейс знал, что на территории работал человек польской национальности, который живет в Германии. Бизнесмен попросил временно использовать электролинию и канализацию компании Калейса, на что Калейс согласился, заключив договор на год.

Калейс отметил, что ничего подозрительного на территории не замечал, пока в среду вечером не прибыли силы безопасности с автомобилями, квадроциклами и дронами.

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