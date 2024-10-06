В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Риге пострадали пять человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Авария в Риге произошла в субботу, 5 октября, около 9 часов на улице Латгалес (бывшая ул.Маскавас).

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в легковом автомобиле находились четыре человека. Трое выбрались из автомашины самостоятельно, а одного освободили спасатели.

В целом за минувшие сутки, 5 октября, в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 465 протоколов.

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