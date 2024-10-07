33-летнему гражданину Латвии в Польше предъявлено обвинение в совершении кражи. Мужчина украл духи в одном из магазинов, позже выяснилось, что латвиец крал парфюмы с завидной регулярностью.

По информации польской прессы, мужчина попался сразу же после того, как он пытался вынести парфюм из магазина в Забже (Силезское воеводство).

В ходе расследования полиция установила, что гражданин Латвии уже неоднократно воровал косметику, но н разу еще не попадался. В полиции отметили, что в сентябре он. Как минимум, совершил четыре подобных кражи, похитив косметику на 1000 злотых (более 225 евро).

Согласно польскому законодательству, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Полиция до сих пор продолжает расследование, чтобы установить причастность задержанного и к другим кражам.

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