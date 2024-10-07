Государственная пограничная охрана на прошлой неделе задержала латвийского гражданина, который через приложение Telegram организовал перевозку мигрантов от приграничной территории в Ригу, сообщили в погранохране агентству LETA.

В ходе оперативных мероприятий пограничники в Резекненском крае задержали гражданина Латвии. Он за вознаграждение организовал перевозку девяти лиц, незаконно пересекших государственную границу, от границы Беларуси и Латвии до Риги.

Также в результате оперативных мероприятий были выявлены девять граждан третьих стран без проездных документов, а также без действительных виз и видов на жительство.

В отношении латвийского гражданина возбуждено уголовное дело.

В этом году от незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси были остановлены 4577 человек, но по гуманным соображениям в Латвию приняли 16 человек.

Правительство недавно приняло решение продлить усиленный режим охраны границ на границе с Беларусью до 31 декабря. До этого данный режим был установлен до 12 сентября.

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