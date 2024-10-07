Государственная пограничная охрана на прошлой неделе задержала латвийского гражданина, который через приложение Telegram организовал перевозку мигрантов от приграничной территории в Ригу, сообщили в погранохране агентству LETA.
В ходе оперативных мероприятий пограничники в Резекненском крае задержали гражданина Латвии. Он за вознаграждение организовал перевозку девяти лиц, незаконно пересекших государственную границу, от границы Беларуси и Латвии до Риги.
Также в результате оперативных мероприятий были выявлены девять граждан третьих стран без проездных документов, а также без действительных виз и видов на жительство.
В отношении латвийского гражданина возбуждено уголовное дело.
В этом году от незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси были остановлены 4577 человек, но по гуманным соображениям в Латвию приняли 16 человек.
Правительство недавно приняло решение продлить усиленный режим охраны границ на границе с Беларусью до 31 декабря. До этого данный режим был установлен до 12 сентября.