В понедельник, 7 октября, в ангаре-складе на улице Цесвайнес в Риге произошел пожар, для тушения которого привлечено восемь пожарных цистерн, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Как рассказали в службе, 11.57 поступила информация о том, что в ангаре на улице Цесвайнес в Риге возник пожар.

Учитывая, что сильный дым был виден на подъезде к месту происшествия. Немедленно были привлечены дополнительные ресурсы.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные с восемью автоцистернами и автомобилями со шлангами.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !