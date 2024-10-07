В воскресенье вечером в Государственную полицию поступила информация о том, что памятник российскому полководцу Барклаю де Толли в Риге, на бульваре Бривибас, снова облит краской.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона - за хулиганство, если оно связано с повреждением или уничтожением имущества.

Госполиция просит отозваться людей, которые видели произошедшее или обладают информацией, полезной для расследования.

Связаться с полицией можно по телефону 67086399 или 110.

Памятник Барклаю де Толли не впервые страдает от действий вандалов.

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