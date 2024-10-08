- В этом году охранникам, которые занимаются охраной общественных объектов, пришлось в четыре раза чаще, чем в прошлом году, обеспечивать безопасность людей, представляющих угрозу для самих себя.

Проблемы с психическим здоровьем также становятся причиной краж. Такие данные предоставила одна из крупнейших охранных компаний Эстонии Viking Security, пишет Rus.Postimees.

Руководитель службы охраны объектов компании Viking Security Юхан Айя подчеркивает, что ситуация крайне серьезная, поскольку уже в этом году зафиксировано рекордное количество таких случаев.

"Я и мои более опытные коллеги не можем вспомнить, когда нам так часто приходилось вмешиваться в ситуации, где люди представляли угрозу сами себе. Конечно, охранники подготовлены к таким инцидентам, и мы быстро вызываем специалистов по психическому здоровью. Но это не уменьшает серьезности проблемы", - сказал Айя.

"Наши охранники, например, помогли человеку, который находился на краю высокого здания, вернуться в безопасное место. Также был случай, когда они спасли человека, который намеренно принял смертельную дозу наркотиков", - добавил он.

Айя пояснил, что проблемы с психическим здоровьем влияют и на уровень преступности в стране. Это приносит прямой финансовый ущерб, так как многие кражи совершают люди с психическими расстройствами.

"Часто люди, не получившие необходимую помощь, совершают кражи в магазинах или портят чужое имущество. Иногда они даже не осознают, что делают. Бывали случаи, когда такие люди становятся серийными ворами и постоянно создают проблемы как для магазинов, так и для полиции. Их поведение не меняется, несмотря на повторные задержания, что замедляет поимку настоящих преступников", - отметил Айя.

Он добавил, что эта проблема не ограничивается одним регионом - охранники все чаще сталкиваются с психически нестабильными людьми по всей Эстонии.

"Как и в случаях с социальными проблемами или зависимостями, предотвращение преступлений, связанных с психическим здоровьем, обходится дешевле, чем борьба с их последствиями", - подытожил руководитель охранной службы.

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