По информации немецкой прессы, в ночь на 7 октября на вокзале города Битигхайм-Биссинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошел конфликт, переросший в драку, в которой участвовали граждане Латвии, Литы, Албании и ФРГ.

В полиции отметили, что сначала словесная перепалка возникла в привокзальном кафе, а затем перекинулась в зал железнодорожного терминала.

Обратившиеся в полицию свидетели сообщили, что люди били и пинали друг друга. Приехавшие полицейские разняли дерущихся, правда, один из них настолько сопротивлялся действиям стражей порядка, что пришлось применить перцовый баллончик. В результате сопротивления один полицейских получил ранения.

Федеральной инспекцией полиции Штутгарта начато расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !