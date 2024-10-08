Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Мартиньша Лоренца, который 8 октября, в 07.48 самовольно покинул больницу на ул. Гиппократа.
Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения, короткие волосы.
Был одет: темно-синяя куртка, черный джемпер с капюшоном и белой надписью, черные джинсы.
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