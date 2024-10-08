Латвийские туристки, пострадавшие от нападения сексуального характера в Париже (Франция), не обращались в посольство Латвии и не просили консульской помощи.

После появления публичной информации латвийское посольство обратилось в полицию 7-го округа Парижа с просьбой, чтобы женщины обратились представительство Латвии в случае необходимой поддержки, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите агентству LETA.

В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, пострадавший имеет право не сообщать своей стране - гражданином которой является - или близким о произошедшем за границей, отметили в МИД.

"С учетом произошедших в последнее время произошло нескольких нападений на беззащитных женщин, в том числе ночью в окрестностях Центра Помпиду и Эйфелевой башни в Париже, посольство призывает женщин быть особенно осторожными в ночное время в Париже", — подчеркнула Эглите.

Напомним, вечером в субботу, 5 октября, группа из семи мужчин напала на двух латвийских туристок на Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщило издание Remix News & Views.

Полиция на месте арестовала четырёх мужчин, двое из которых были алжирцами, двое — египтянами. Трое других подозреваемых скрылись.

Пострадавшие намеревались подать заявление, но из-за вызванных нападением травм и шока передумали. Несмотря на это, расследование будет продолжено, подчеркнуло издание.

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