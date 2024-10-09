В минувшие выходные в одном из столичных клубов выступала группа "Нервы". Во время мероприятия, на котором присутствовало около 1900 зрителей, нескольким посетителям стало плохо.

Как сообщает LSM+, основной публикой на концерте в тот день были подростки. Одна из свидетельниц отметила, что в зале было очень душно даже еще до начала выступления музыкантов.

Когда подростки стали терять сознание, то на помощь им пришли и все, кто находился в клубе, и охранники, и музыканты, попросившие со сцены в микрофон срочно вызвать врачей.

Директор группы "Нервы" Дарья Мишина, комментируя выступление в Риге, говорит, что такое на рок-концертах происходит достаточно часто, добавив, что мероприятие было организовано прекрасно.

Известно, что на концерт продали 2043 билета при вместительности зала на 2500 мест. На концерте группы "Нервы" было 1900 зрителей.

Концертный деятель Лев Березин говорит, что на случившееся повлияло несколько факторов: вместительность клуба, родители, которые пускают на такие мероприятия детей, а также специфика концерта.

В Службе неотложной медпомощи, в свою очередь, сообщили, что 5 октября к клубу Tower "неотложку" вызвали один раз, но госпитализация человеку не понадобилась.

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