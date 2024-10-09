По информации Видземского регионального управления полиции, 6 октября в Валмиерском крае задержали 50-летнего мужчину, который угрожал расправой окружающим и демонстрировал оружие.

Как отмечают в полиции, в минувшее воскресенье на пульт дежурного полиции поступил сигнал с улицы Стацияс в Валмиере. Заявитель рассказал о незнакомце, который вел себя агрессивно и кричал во дворе.

К моменту приезда полиции он успел уйти, однако вскоре в полицию поступил еще один звонок: женщина рассказала стражам порядка, что по улице разъезжает мужчина черном самокате, который стреляет в воздух из предмета, напоминающего оружие.

После этого хулиган зашел в магазин, положил предполагаемое оружие на прилавок и заявил, что собирается пойти в центр города, чтобы стрелять по прохожим.

Подозреваемого оперативно задержали и водворили в изолятор временного содержания, а 8 октября подозреваемого отправили под арест. Следствие по делу продолжается.

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