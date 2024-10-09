Военная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинения в служебном подлоге руководителю Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) Эрвину Копейке и еще двум сотрудникам VALIC.

В пресс-центре прокуратуры подтвердили информацию о получении материалов дела, решается вопрос о предъявлении бригадному генералу Копейке обвинений. В интересах следствия больше никакой информации по этому делу пока не предоставляется.

Летом нынешнего года программа De facto сообщила, что процесс в отношении главы Государственного центра оборонной логистики и закупок начала Военная полиция. В рамках расследования были проведены обыски и задержан бригадный генерал, позже появилась информация о том, что его отстранили от выполнения служебных обязанностей, а затем президент Эдгар Ринкевич отправил его в отставку.

Официальных сведений о том, по какому делу начат уголовный процесс, тогда не предоставили, однако журналисты выяснили, что речь может идти о некорректном списании имущества.

В начале пандемии Covid-19, в конце мая 2020 года, США пожертвовали Латвии 13 500 евро на приобретение дезинфицирующих средств и одноразовых перчаток на время проведения централизованных экзаменов в латвийских школах. Средства были закуплены и доставлены в школы Национальными вооруженными силами (НВС) в сотрудничестве с представителями самоуправлений.

Данный подарок впервые был оформлен на баланс Центра государственных оборонных объектов и закупок. Позже это учреждение было реорганизовано в Государственный центр оборонной логистики и закупок. После реорганизации в VALIC передали дезинфицирующие средства и перчатки, которые уже давно раздали школам. Поэтому не исключено, что именно за некорректное списание имущества и был начат уголовный процесс.

Эрвин Копейка предположил, что возбуждение уголовного процесса может быть связано с проверками, которые он сам проводил в Государственном центре оборонной логистики и закупок.

"В принципе, чиновники, отвечающие за контроль над закупками, находят дело эн-ной давности, а потом достают его в тот самый момент, когда я расследую, как мне кажется, более важные вещи. И, чудом, в этом деле также замешаны и родственники лиц, связанных с закупками. Ну очень много совпадений", - заявил тогда бригадный генерал.

Как утверждает Копейка, с начала года тщательно проверил закупки и обнаружил существенные нарушения - как фальсификацию документов, так и, возможно, несанкционированные соглашения.

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