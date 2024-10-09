В конце прошлой недели под Лудзой задержали 29-летнего мужчину, который сначала избил жену, а затем отказывался подчиняться полиции.

По данным полиции, 6 октября было получено сообщение из волости Блонту Лудзенского края о том, что мужчина 1995 г.р. избивает свою жену: во время конфликта он нанес ей несколько ударов по телу, а также таскал за волосы в присутствии детей.

Против задержанного начат уголовный процесс за жестокое или насильственное обращение в отношении персоны, с которой лицо, совершившее уголовное правонарушение, находится в первой или второй степени родства, либо в отношении супруга или бывшего супруга, и при этом персоне были нанесены физические или эмоциональные страдания.

Также в полиции отметили, что во время задержания подозреваемый отказывался подчиняться законным требованиям полиции: он не пожелал проследовать в служебную машину, а затем попытался сбежать, поэтом полицейские применили силу. По этому делу начат административный процесс.

В настоящее время дебошир освобожден под полицейский надзор.

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