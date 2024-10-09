В среду, около 11 часов утра на перекрестке Сымеру шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автобус Ecolines, следовавший по маршруту Таллинн – Санкт-Петербург, и легковой автомобиль Renault, водительнице которого потребовалась медпомощь, пишет Virumaa Teataja.

Пять пассажиров автобуса и его водитель в медицинской помощи не нуждались.

Водитель направлявшегося в Нарву автобуса сказал, что видел автомобиль Renault издалека.

"Я понял, что он хочет повернуть налево, и замедлил ход. А потом в последний момент он повернул прямо передо мной, - сказал водитель автобуса. - Я оказал помощь пожилой женщине, которая вела легковую автомашину - она получила травмы, и прибывшая скорая помощь стала ее осматривать".

Предварительная оценка полицией причины происшествия была такой же - водительница ехавшего из Нарвы в сторону Раквере Renault при повороте налево не уступила дорогу следовавшему по главной дороге автобусу.

Автобус Таллинн-Петербург, который, как известно, идет только до погранперехода Нарва, оказался пустым — всего пять пассажиров.

"Обычная поездка по расписанию, но пассажиров сегодня действительно мало, - сказал водитель автобуса. - Я постараюсь успеть на ближайший направляющися в Нарву рейс и разместить пассажиров, чтобы доставить их туда".

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