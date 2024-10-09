Земгальский районный суд 8 октября удовлетворил иск бывшего хоккеиста Хелмута Балдериса-Силдедзиса о взыскании с крестника Каспара Бруновскиса долга в размере 4, 041 млн евро.

Представители знаменитого хоккеиста в заявлении для СМИ указали, что суд взыскал всю непогашенную сумму кредита - в общей сложности 4 041 323,90 евро, а также предусмотренные законом проценты за просрочку платежа в размере 176 979,98 евро. Взысканы также и судебные расходы.

Хелмутс Балдерис-Силдезис и Бруновскис уже давно спорят о погашении кредита на общую сумму 7 316 555 евро, который бывший хоккеист несколько лет выдал владельцу SIA Ezerkauliņi Agro и своему крестнику Бруновскису.

Поскольку Бруновскис перестал выплачивать кредит, а также не выполнил многочисленные обещания о возврате денег,

Балдерис-Силдедзис был вынужден обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по кредиту и законных процентов за просрочку платежа.

"Я удовлетворен вердиктом суда и надеюсь, что Каспарс Бруновскис его выполнит и, наконец, вернет выданный ему кредит. Считаю высшей степенью цинизма то, что мой крестник - Каспарс Бруновскис - пытался задержать погашение долга различными способами и, надеясь на скорость нашей судебной системы, дождаться моей смерти, чтобы не возвращать деньги.

Более того, еще циничней, что он также является депутатом Саласпилсской думы от партии "Новое Единство", что требует более высокой степени этики и честности. Однако даже во время судебного разбирательства он всячески пытался уклониться от обязательства по погашению долга даже под предлогами из области научной фантастики", - сообщает в официальном релизе Балдерис-Силдедзис.

По данным Lursoft, в SIA Ezerkauliņi Agro Бруновскиму принадлежит 25%, еще 25% компании принадлежат Кристине Бруновской и 20% Диане Балдрере-Силдедзе.

Кроме того, еще по 15% принадлежат Хелмуту Балдерису-Силдедзису и Аните Балдере-Силдедзе.

Главой правления компании является Каспарс Бруновскис.

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