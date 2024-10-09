Из-за небольшого пожара в среду из основной школы Кална в Огре были эвакуированы 200 учеников и сотрудников, сообщили агентству LETA Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сегодня в 15:07 VUGD получил вызов на улицу Зиню в Огре, где - по предварительной информации - произошло возгорание на четвертом этаже образовательного учреждения.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит электрический распределительный щит и перегородка на площади двух квадратных метров.

Люди эвакуировались из здания до прибытия VUGD.

В момент, когда прозвучал сигнал тревоги, был перерыв, и учительница не сразу велела покинуть здание школы. Об этом рассказала мать одного из учеников основной школы, связавшаяся с порталом Ogrenet. Учетильница спокойно наблюдала в окно, чтобы посмотреть, эвакуируются ли другие, и только когда увидела, что люди направляются к выходу, приняла решение также покинуть здание.

Толпа направилась к гардеробу, когда сотрудники школы отключили сигнал тревоги. Тогда детям пришлось вернуться в класс для продолжения занятий. В момент, когда ученики вернулись в класс, прозвучал второй сигнал тревоги, но и он был отключен.

Как сообщает портал Ogrenet, учительница отметила опоздание тех, кто вышел из школы, и продолжила урок. Когда же сигнал тревоги прекратился, в дверях класса появилась девочка, которая сказала, что школа все-таки горит и нужно бежать наружу, и только тогда все направились к выходу.

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