В четверг — 10 октября — в Валмиере и Яньмуйже проходят широкомасштабные антитеррористические учения Wolmar 2024, организованные Службой госбезопасности (СГБ).

Подобные учения проводятся в Латвии уже с 2007 года. На этот раз местом проведения выбран Видземский регион, таким образом, как отмечают в СГБ, ответственные структуры продолжают повышать готовность региональных структурных подразделений служб к действиям в случае террористического нападения.

В этом году учения одновременно проводятся в двух местах. В общей сложности в них принимают участие более 500 представителей латвийских и зарубежных силовых структур.

В рамках антитеррористических учений проверяется готовность к выполнению мер, определенных в утвержденном Кабинетом Министров Плане действий, в случае угрозы наземным объектам (антитеррористический план "Объект") предотвратить угрозу, исходящую от террористов и ликвидировать последствия нападения.

Во время учений в Валмиерском олимпийском центре СГБ в сотрудничестве с Государственной полицией, Службой скорой медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службой, Генпрокуратурой, Валмиерской муниципальной полицией, Государственной пограничной службой и Национальными вооруженными силами (НВС) будет проверятся взаимодействие силовых структур в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Таким образом будет отрабатываться порядок действий в случае вторжения террористов, вооруженных огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, на объект с массовым скоплением людей и последующим захватом десятков заложников.

В Валмиере задержание террористов будут отрабатывать антитеррористический отряд Госполиции OMEGA, спецназ НВС Латвии и спецназ Государственной пограничной службы Sigma.

В Яньмуйже сотрудники СГБ и тактические подразделения Полиции госбезопасности Эстонии совместно с кинологической командой отряда специального назначения НВС отработают методы задержания вооруженных и особо опасных организаторов террористического нападения. На этом этапе учений поддержку будут оказывать также 2-я Видземская бригада Земессардзе, Воздушные силы НВС и Военная полиция.

Чтобы создать условия, максимально приближенные к реальной ситуации, роли пострадавших и заложников распределены между курсантами Государственного полицейского колледжа, Государственного пограничного колледжа и профессиональной кадетской средней школы имени Полковника Оскара Калпака.

Служба госбезопасности обращает внимание жителей и гостей Валмиеры и Яньмуйжи на то, что в связи с учениями 10 октября будет эпизодически усилено движение оперативных служб и транспортных средств НВС, в том числе пройдут полеты вертолетов на низких высотах.

СГБ призывает жителей с пониманием отнестись к учениям, поскольку "его главная цель - обеспечение общественной безопасности". Никаких существенных ограничений движения транспорта в Валмиере и Яньмуйже н время учений не запланировано.

В Службе госбезопасности отмечают, что уровень угрозы терроризма в Латвии на данный момент низкий, и имеющаяся в распоряжении СГБ информация не указывает на то, что в ближайшее время ситуация может измениться.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !