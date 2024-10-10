Рижское региональное управление полиции разыскивает Каролину Колосову (2010 г.р.), которую в последний раз видели 6 октября, когда она выходила из своего дома на улице Лидоню.
Ее приметы: рост 170 см, худая, волосы коричневые. В носу пирсинг в виде колечка.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
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