Fоtо: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Каролину Колосову (2010 г.р.), которую в последний раз видели 6 октября, когда она выходила из своего дома на улице Лидоню.

Ее приметы: рост 170 см, худая, волосы коричневые. В носу пирсинг в виде колечка.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

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