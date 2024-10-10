Глава Госполиции Армандс Рукс на пресс-конференции заявил, что во время обыска в подпольной нарколаборатории под Алуксне была изъята одна тонна готового наркотика и 38 тонн других веществ. Изъятые наркотики оценена в 400 млн евро.

Всего в рамках расследования полиция задержала восемь человек в возрасте от 24 до 35 лет, шестеро из которых помещены под арест. Однако среди них не оказалось ни одного гражданина или негражданина Латвии.

Рукс сообщил, что среди задержанных: пятеро граждан Украины, два гражданина Польши и гражданин Армении.

Процессуальные действия в рамках расследования этого дела были одновременно проведены в нескольких городах Латвии. Всего полиция провела семь санкционированных обысков.

Изъятую тонну так называемого "наркотика счастья" эксперты оценили в 400 миллионов долларов. Обычно этот вид наркотиков широко популярен и востребован на дискотеках и в ночных клубах.

По предположению полиции, наркотики предназначались для реализации на российском или белорусском рынках или же на рынках стран Скандинавии.

Один грамм такого вещества у наркодилера можно купить за 20-25 евро.

Полиция изъяла:

более тонны готового продукта — синтетического наркотика клефедрона;

более 38 000 литров различных прекурсоров для изготовления наркотических веществ;

лабораторное оборудование и различные предметы, связанные с производство наркотиков;

пять автомобилей — три легковых и два грузовика;

большое количество мобильных телефонов, SIM-карт, портативный компьютер и другие предметы, представляющие важность для следствия.

"Это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии", - сказал Армандс Рукс.

Ранее уже сообщалось, что на прошлой неделе в лесистой местности под Алуксне полиция провела широкомасштабную операцию по ликвидации подпольной нарколаборатории. Помимо готовых синтетических наркотиков полиции удалось изъять большое количество прекурсоры и специальное оборудование для изготовления наркотика.

Армандс Рукс отметил, что операция была тщательно спланирована и проходила при поддержке Европола. В настоящее время расследование продолжается.

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