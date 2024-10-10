10 октября в Вильнюсе мужчина открыл огонь по полицейским и ранил двоих, а также застрелил адвоката. Случайным свидетелем этого происшествия стал известный фотограф и режиссер Миндаугас Мяшкаускас.

Подозреваемый, стрелявший в двух должностных лиц в центре Вильнюса, недалеко от площади Лукишкес, задержан, в результате инцидента один человек погиб.

"Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены, девушка в ногу, мужчина в грудь", - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, во время инцидента был застрелен 70-летний мужчина.

"Мужчина был застрелен и найден мертвым в квартире", - сообщил представитель полиции.

По словам Матониса, пострадавшие полицейские доставлены в больницу.

По словам представителя полиции, на место были вызваны сотрудники для выселения из квартиры.

Впервые об инциденте стало известно около 11 часов, когда у полиции тогда была информация об одном раненом полицейском.

Состояние должностных лиц остается неясным, как и точное место происшествия. Подозреваемый был забаррикадирован в квартире.

На месте происшествия и вокруг него припарковано около десяти полицейских машин с включенными мигалками, дежурят несколько десятков сотрудников полиции, некоторые из них с автоматами, сообщил корреспондент BNS на месте происшествия.

Власти перекрыли движение на части улиц Васарё 16-осёс, Шермукшню и других прилегающих улицах.

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела говорит, что у полиции нет информации о законно хранящемся оружии в квартире в центре столицы, где во время перестрелки был убит адвокат и двое полицейских получили ранения.

"У нас не было информации о том, что в этом доме может законно храниться оружие. Очень вероятно, что это оружие нигде не было зарегистрировано, то есть это было нелегальное оружие", - сказал Пожела на пресс-конференции в четверг.

В четверг на площади Лукишкис проходит досрочное голосование на выборах в Сейм.

Как сообщили BNS в Главизбиркоме, из-за инцидента процесс голосования не остановлен.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая планировала проголосовать на Лукишской площади в полдень, перенесла место голосования в избирательный участок в Вильнюсском городском самоуправлении, сообщило правительство.

Fоtо: DELFI.LT

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