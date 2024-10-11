Адвокат Улдис Лапиньш - деловой партнер адвоката католического священника Павла Зейли Карлиса Зунде — возможно, пытался повлиять на потерпевшего. Об этом сообщает журнал Ir.

По информации издания, полиция начала два уголовных процесса за попытки влиять на потерпевшего, чтобы тот изменил показания.

Сейчас оба уголовных дела о воздействии на свидетеля находятся в судебном производстве. В рамках этих дел обвиняются три человека, однако прокуратура пока воздерживается от комментариев.

Журналисты Ir выяснили, что одним из обвиняемых является адвокат Лапиньш. Следствие установило, что адвокат, понимая, что у потерпевшего наблюдаются нарушение душевного развития, и выяснив его место жительства, пытался повлиять на этого человека в интересах своего подзащитного.

С 1 декабря 2022 года Совет присяжных адвокатов отстранил Лапиньша от исполнения обязанностей адвоката до вступления в силу окончательного решения по его делу. В то же время Лапиньш продолжает руководить адвокатским бюро Bullet вместе с адвокатом священника Зейли — Карлисом Зунде.

Напомним, в конце сентября Рижский городской суд приговорил священника Резекненско-Аглонской епархии Павла Зейлю, обвиняемого в сексуальных преступлениях, к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.

Другой фигурант дела был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы и пробационному надзору на пять лет. Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Прокуратура отметила, что удовлетворена приговором суда и не намерена подавать протест.

7 июня 2019 года уголовное дело в отношении одного из обвиняемых - мужчины 1955 года рождения - было прекращено в связи с его смертью.Двум лицам было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в группе лиц. Одному из них также было предъявлено обвинение в торговле людьми. Уголовный закон предусматривает за это лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Согласно обвинительному заключению, преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

Один из обвиняемых удовлетворил половое влечение неестественным способом, воспользовавшись доверием и зависимостью несовершеннолетней жертвы. Преступление было совершено в марте 2017 года в группе лиц по предварительному сговору, сообщает прокуратура.

В период с конца 2017 года по август 2018 года лицо удовлетворяло половое влечение, пользуясь беспомощным состоянием и доверием другой жертвы. Это преступление также было совершено в группе лиц по предварительному сговору. Также известно, что это преступление было совершено в отношении психически больного человека.

Сексуальные действия происходили в здании, принадлежащем Римско-Католической Церкви Богоматери Скорбящей в Резекне.

Зейля провел некоторое время под стражей, но позже был отпущен под залог в 5 000 евро. В ходе расследования было проведено несколько обысков в Риге и Резекне, в результате которых были изъяты различные видео- и фотофайлы, содержащие, как выяснилось, порнографические материалы. В ходе уголовного разбирательства были изъяты деньги в размере более 20 000 евро и золотые монеты на сумму почти 10 000 евро.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что один из пострадавших, достигший совершеннолетия, вырос в системе детских домов и почти всю свою жизнь провел в детских домах и пансионатах.

Он был признан умственно отсталым, но не был лишен дееспособности, поэтому в течение дня мог свободно покидать территорию пансионата и заниматься своими делами. Так он познакомился со своими обидчиками, двумя пожилыми мужчинами старше 60 лет по имени Петерис и Айвар, на рижском автовокзале.Мужчину возили в Латгале на поезде. К нему применяли физическое насилие и платили деньги - иногда пять евро, иногда давали сигареты.

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