Более тонн лаймов, выращенных в Бразилии, не прошли карантинный фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска "Бурачки" (Себежский район).
Об этом сообщает "Псковская Лента Новостей" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партия фруктов следовала в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.
В ходе документарного контроля специалисты ведомства выявили нарушения в оформлении документов. В итоге, проверяющие приняли решение не пропускать груз на территорию России.
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