Более тонн лаймов, выращенных в Бразилии, не прошли карантинный фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска "Бурачки" (Себежский район).

Об этом сообщает "Псковская Лента Новостей" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия фруктов следовала в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

В ходе документарного контроля специалисты ведомства выявили нарушения в оформлении документов. В итоге, проверяющие приняли решение не пропускать груз на территорию России.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !