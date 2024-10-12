Верховный суд отказался возбуждать кассационное делопроизводство, оставив в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому полицейский, просивший и получивший взятку, получил 3,5 года лишения свободы. Также ему три года запрещено занимать должности в системе госуправления.

Верховный суд признал, что при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не допустил нарушений Уголовного закона или Уголовно-процессуального закона, которые могли бы стать основанием для отмены решения апелляционного суда.

При этом Верховный суд отменил часть решения Рижского окружного суда о взыскании с автотранспортной компании 15 000 евро.

Как следует из материалов дела, полицейский, патрулировавший дорогу, остановил грузовой автомобиль. Констатировав, что не уплачен дорожный сбор, он не стал оформлять протокол о нарушении, а косвенно, но явно стал просить взятку.

Водитель грузовика после телефонного разговора со своим начальником - директором транспортно-экспедиторского отдела компании - сообщил полицейскому, что дорожный сбор будет уплачен, а взятка уплачена.

Тем временем начальник связался с другим сотрудником, объяснив ситуацию, и попросил забрать деньги. Полицейский встретился с ним в условленном месте, где получил 100 евро.

Водитель транспортного средства и его начальник были приговорены к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Они также на два года лишены права заниматься коммерческой деятельностью, связанной с грузоперевозками.

Посредник при передаче взятки осужден на два года условно с испытательным сроком на два с половиной года.

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