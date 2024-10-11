Видео, в котором тело умершего человека в черном пакете выносят из погранпункта российского Ивангорода, появилось в сети несколько часов назад и быстро распространяется в социальных медиа. Очевидец, снявший видео, написал, что умер 74-летний мужчина. Пользователи интернета не сразу поверили в правдивость снятого - настолько неуважительно двое мужчин выносили тело. В PPA сообщили, что никакой официальной информации от российской стороны к ним не поступало. Через три часа после публикации автор видео решил удалить его.

По информации, которую на данный момент не удалось подтвердить, мужчина имел вид на жительство в Эстонии. Но это точно можно будет узнать после того, как Россия официально сообщит о смерти человека и передаст данные о нем.

"Очевидцы сообщили сотрудникам Нарвского пограничного пункта о том, что произошло, - ответили в Департаменте полиции и погранохраны. - Однако у нас нет подтвержденной информации о личности умершего".

В городской управе Нарвы также на запрос журналиста ответили, что никакой информации у них нет.

Пользователи фейсбука обсуждают, как неаккуратно выносили тело: оно несколько раз ударяется о ступени погранпункта пока двое мужчин проносят его мимо ожидающих под дождем людей. Затем сотрудники ритуальной службы кладут его на землю перед желтой машиной, чтобы открыть ее свободными руками.

Также в комментариях люди рассуждают, зачем было снимать подобное видео: "Уберите это видео, зачем его выставлять?" И задаются вопросом, где же скорая. Опять же, по непроверенной информации, скорую вызвали, но она не успела доехать - мужчина скончался. "Скоро в этих очередях ритуальные агентства откроют, ЗАГС и акушерское отделение", - пытаются шутить по поводу случившегося комментаторы, имея в виду длинные очереди в обе стороны на границе Эстонии и России. Конечно, высказывают и соболезнования родственникам умершего мужчины.

Нарвитянин Вадим, который выложил видео с выносом тела умершего пенсионера, через три часа после публикации удалил его. Вадим рассказал изданию gazeta.ee, что убрал пост после того, как с ним связалась вэб-полицейская Анастасия Семенова и сказала ему, что видеоматериал может задеть чувства близких покойного.

Он добавил, что около 10 утра находился рядом с ивангородским погранпунктом, но не стоял в очереди, в какой-то момент подъехала скорая, из которой вышли медики и прошли в здание погранпункта. Через некоторое время, по словам Вадима, прибыла полиция, ее сотрудница сделала фотографии, в том числе очереди, потом приехал микроавтобус, и вышедшие из него мужчины вынесли тело, погрузили его в кузов. В это время нарвитянин и снял видео, потом спросил, что случилось. Ему ответили, что в очереди умер 74-летний мужчина.

В Министерстве иностранных дел Эстонии прокомментировали данный инцидент, отметив, что по их данным, мужчина не был гражданином Эстонии.

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