На минувшей неделе в Даугавпилсе было возбуждено 20 дел об административных правонарушениях в отношении мотоциклиста, который убегал от полиции. Об этом сообщили порталу Delfi в Госполиции.

6 октября 2024 года в 19:35 в Даугавпилсе на улице "Лиела" сотрудники полиции зафиксировали, что мужчина 2000 года рождения агрессивно управлял мотоциклом XTR609 без водительских прав. Ехав в темное время суток, водитель даже не включил фары ближнего света. Когда полицейские решили остановить нарушителя, включив проблесковые маячки с сиреной, мужчина увеличил скорость и начал скрываться.

Мотоциклист грубо игнорировал правила дорожного движения, несколько раз обгонял другие транспортные средства, не включив сигнал поворотника, создав тем самым угрозу для других участников движения. Водитель неоднократно превысил допустимую скорость, - разогнавшись до 86 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч, - он также нарушил дорожный знак "Уступите дорогу".

Следует отметить, что у мотоцикла отсутствовали как государственные регистрационные номера, так и обязательный страховой полис, также не был пройден техосмотр.

В результате полицейским удалось догнать и задержать водителя мотоцикла. В отношении мужчины начато 20 административных дел за различные нарушения правил дорожного движения, назначен штраф в размере 1460 евро. Мотоциклисту также вынесено шесть предупреждений.

Государственная полиция призывает водителей тщательно оценивать последствия своих действий, а также соблюдать все правила дорожного движения.

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