В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Земгале погиб один человек, сообщает Государственная полиция.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 ДТП, восемь аварий были с пострадавшими. Среди пострадавших было три пешехода, один велосипедист и один водитель электроскутера.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 467 протоколов, в том числе 204 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения задержаны 12 водителей автомобилей и мотоциклов, в том числе восемь находились в сильном опьянении и понесут уголовную ответственность.

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