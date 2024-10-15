Почти шесть лет назад латвийские правоохранительные учреждения гордились обнаруженной ими крупной партией кокаина. В ней было около двух тонн запрещенного вещества, оптовая стоимость которого исчислялась десятками миллионов евро. Однако по этому делу до сих пор не вынесено ни одного обвинительного приговора. Передача "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении (LTV) изучила, как с массовым ввозом кокаина борются, например, в Бельгии и почему Латвия уже много лет не может довести до конца дело о кокаине в Кокнесе. Об этом сообщает LSM.lv.

Тогда, почти шесть лет назад, по делу о найденной партии кокаина были задержаны пять подозреваемых. Однако они до сих пор не осуждены.

Основные страны происхождения кокаина - Колумбия, Перу и Боливия, где хорошо растут кусты коки. Из листьев коки производят кокаин. В наши дни производство происходит очень эффективно, поэтому растут темпы распространения наркотика.

Несмотря на то что кокаин является очень дорогим наркотиком, спрос на него растет. Он также является популярным наркотиком для вечеринок, но в то же время и одним из самых опасных наркотических веществ. Кокаин вызывает как физическую, так и психическую зависимость.

Из Эквадора в Европу

Основной страной-экспортером кокаина стал Эквадор. Эквадор также занимает первое место в мире по экспорту бананов. Оказалось, бананы являются отличным товаром для контрабанды наркотиков. Бананы вместе с кокаином отправляются в европейские порты - Роттердам в Нидерландах, Антверпен в Бельгии, Гамбург в Германии, порты Испании или порт Марселя во Франции. Перехватывать эти грузы наркотиков должны сами национальные службы, а также Европол и Интерпол.

В 2022 году во всех странах-членах Европейского союза (ЕС) было конфисковано более 323 тонн кокаина. Это самое большое количество на данный момент. В основном кокаин изымался в Бельгии и Нидерландах. В прошлом году в Бельгии было конфисковано более 100 тонн кокаина. Тогда же допускалось, что это могут быть 10-20% наркотика, не поступившего в обращение.

Как отмечает бельгийская пресса, кокаиновые маршруты как в Бельгии, так и в остальной Европе между собой пытаются поделить марокканская, боснийская, сербская, албанская и итальянская мафии.

При раскрытии одной из крупнейших в этом году схем Европол сотрудничал с Испанией и Эквадором. В начале года в ходе этой операции были задержаны олее 30 человек, конфискованы транспортные средства, огнестрельное оружие, три миллиона евро наличными, а активы задержанных на сумму 48 миллионов евро были заморожены.

Среди участников схемы был и гражданин Албании. Он организовал импорт кокаина из Колумбии в Эквадор, а после его распространение в ЕС. Согласно оперативной информации, у предпринимателя было заключено соглашение с колумбийскими поставщиками, чтобы ежемесячно в Эквадор поступало четыре тонны кокаина. Это первый крупный результат Европола в сотрудничестве с Эквадором. Соглашение о сотрудничестве было заключено осенью прошлого года.

Латвия - транзитный путь для восточного рынка

Латвия особо не фигурирует в крупных событиях и отчетах, связанных с перехватом грузов кокаина. В прошлогоднем докладе ООН упоминается Литва в связи с тем, что часто кокаин предназначен для соседнего, российского рынка.

"Часть кокаина попадает в Российскую Федерацию из Западной и Центральной Европы по суше, в основном через Беларусь. А иногда кокаин попадает в Беларусь из стран Балтии, особенно из Литвы. Согласно источнику в белорусских правоохранительных учреждениях, субъекты, которые контролируют этот транзитный маршрут, в основном являются гражданами Литвы, Сербии и России. Этим игрокам, связанным с западноевропейскими преступными группировками (например, испанскими или бельгйскими) наркотики не принадлежат, но они предоставляют услуги логистики", - говорится в докладе.

Хотя в отношении России и Беларуси введен ряд санкций, бананы в эти страны импортировать можно. Грузы с бананами попадают и в латвийские порты. Руководитель Таможенного управления Службы государственных доходов Раймондс Зукулс отметил, что риски попадания в Латвию грузов с контрабандой кокаина исключить нельзя, но все риски анализируются и происходит обмен информацией.

Две тонны кокаина под видом бананов

Крупная партия кокаина была изъята в Кокнесском крае в январе 2019 года. Тогда было обнаружено более двух тонн кокаина стоимостью от 100 до 140 миллионов евро.

Та партия кокаина прибыла из Эквадора. Полицейская операция проводилась совместно с коллегами из США и Эквадора. В тот же день за совершение преступления были задержаны пять граждан Латвии.Тогда же полиция констатировала, что доля кокаина в найденной смеси составляла 80%.

80% — это очень много, потому что зачастую для увеличения общего объема, а также прибыли, кокаин смешивают с различными химическими веществами, чтобы продать его дальше в розничной торговле с гораздо меньшим процентом наркотического вещества.

На брикетах с наркотическим веществом было четыре вида логотипов. Скорее всего, они указывали на то, кто был заказчиком, пояснил тогдашний начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Сандис Радзиньш.

"Скорее всего, четыре заказчика, обычно каждый заказчик выбирает свой логотип, поэтому четыре типа логотипов – Gold, TNT, Badboys и изображение дельфина," - вспоминает Радзиньш.

Значки Gold, TNT и Badboys приписывали двум итальнским мафиозным группам – Ndrangheta и Camorra. Обе базируются на юге Италии и заказывают кокаин у колумбийских картелей.

Как кокаин попал в Латвию? Груз был отправлен из Эквадора вместе с бананами. Потом он отправился в Гамбург, а после - в Рижский порт. Здесь груз был растаможен и по суше транспортировался в Литву, потом снова в Латвию.

Кто и как сообщил об этом грузе, полиция не раскрывает, но по информации в распоряжении LTV, в одном из грузовых ящиков был спрятан датчик иностранных правоохранительных учреждений. В тот момент, когда в Кокнесском крае перегружали наркотик и жгли коробки, на датчике загорелся красный сигнал, и на него уже отреагировала полиция.

Груз кокаина был задержан в хозяйстве Mazkārkļi в Кокнесском крае. Оно принадлежит местному предпринимателю Андрису Элстсу. Он был задержан и заключен под стражу. До этого момента публикации об Элстсе в СМИ были лишь положительными. Вместе с ним были задержаны еще несколько близких к этому хозяйству человек, а также братья Агрис и Давис Вайводсы. Именно они привезли груз в Mazkārkļi и разгрузили его с Элстсом.

Агрис Вайводс был бывшим сотрудником полиции, тогда он работал в транспортной компании JS products - ей принадлежал грузовой автобус, в котором был привезен кокаин. Владельцем компании является местный предприниматель Янис Скрабанс.

Про Скрабанса ранее также писала местная пресса. Бизнесмен, занимающийся перевозками, любит рыбалку. Правда, на момент конфискации партии кокаина, в Латвии Скрабанса найти не удалось и он был объявлен в розыск. В розыск был объявлен и гражданин России Андрей Давидко - водитель, который вез груз из Рижского порта в Литву.

"Что значит гражданин России? Значит, у него была возможность ездить. У него было это разрешение, права, он мог [ездить] из Латвии в Россию, из России в Латвию", - сказал Радзиньш.

По словам представителя полиции, это может означать, что кокаин предназначался для восточного рынка. Всего на тот момент было семь подозреваемых. Через несколько лет полиция сообщила прессе, что расследовала и другое направление, и к ним добавились еще два частных лица, а также четыре сотрудника VID, работавших на таможне Рижского порта.

Оба лица по фамилиям Курсишс и Галяш были сотрудниками даугавпилсского предприятия Telemark, которое сейчас ликвидировано, но тогда выполняло в Германии заказ, связанный с грузом бананов. Для бизнеса это было не очень выгодно, поскольку прибыли не было. В свою очередь, сотрудники VID, которые пропустили груз в Латвию, были из одной смены.

"После получения информации от Госполиции очень активно подключилось Управление внутренней безопасности VID. Проделав огромный объем как аналитической работы, так и всей другой вспомогательной раоты, которая была небходима, необходима полиции именно для расследования этого процесса. В результате одно должностное лицо было уволено с работы, а трое сотрудников таможни были отстранены от своих служебных обязанностей", - сообщил начальник Таможенного управления VID Раймондс Зукулс.

Груз был, а виновных нет

В полиции отметили, что все расследование прошло относительно гладко. Несмотря на это, единственное, что сейчас сделано до конца - это уничтожение конфискованного кокаина. Это произошло в последние два месяца 2019 года в два подхода и в условиях строгой секретности. С судебным процессом так гладко не идут дела.

Янис Скрабанс до сих пор не найден. Он объявлен в международный розыск. Однако его нет в списках публично разыскиваемых людей ни у Европола, ни у Интерпола. Как пояснили в полиции, в этих публичных списках каждая страна имеет свою квоту, которую Латвия уже достигла. Скрабанс есть во внутренних базах правоохранительных учреждений, и если он появится на какой-либо границе, его арестуют.

Часть дела, в которой фигурирует Элстс, попала в суд уже после расследования - 15 октября 2021 года. Первое судебное заседание состоялось в январе 2022 года. Обвинение поддержал прокурор Андрей Сирмайс. Однако рассмотрение дела откладывалось 20 раз.

По основному делу обвинения предъявлены только трем людям - Элстсу и братьям Вайводсам. Водитель - гражданин России - скончался, а остальные были освобождены от ответственности. Дело рассматривалось в Суде по экономическим делам, который был специально создан для того, чтобы рассмотрение таких дел могло проходить без заминок.

Однако прошло два года, а решения нет. По существу суд должен выяснить, знали ли обвиняемые, что находилось в грузе. Один из обвиняемых Андрис Элстс в разговоре с LTV отрицал, что был проинформирован о содержании груза.

"Привезли его как корм для рыб. Мы просто перегрузили его из одних коробок в свежие ящики, и он был такой, как будто пострадал в аварии. Мы в этот товар не углублялись, потому что там на упаковке была рыба-дельфин", - пояснил Элстс.

Со Скрабансом он знаком. "Понакомились каких лет 10 назад. Мы вместе рыбачили, и так он дошел до самого высокого уровня, уже был успех в Европе или мире. Я не знаю, как далеко он зашел в итоге. Да, спиннинг - это было у нас что-то общее", - сообщил обвиняемый.

Сейчас Элстс не знает, где находится Скрабанс. Адвокат Дайниса Вайводса Янис Давидовичс также заявил, что ничего не знает о местонаождении Скрабанса.

"Он работал рядовым сотрудником предприятия. Тем, кто осуществляет транспортные услуги. И предприятие, получив информацию о том, что есть испорченный товар, привлекло все ресурсы. Он выполнял конкретную задачу, его попросили переупаковать - этот товар, конечно, он не знал, что делает, что переупаковывает", - отметил Давидовичс.

Какие доказательства собраны на данный момент, прокуратура подробно не поясняет. Представители полиции полагают, что доказательства имеются уже давно. В противном случае дело вообще не было бы передано в суд.

Обвиняемый Андрис Элстс разочарован длительным судебным процессом. "Для меня все, что у меня было все эти годы, все полностью испорчено, все", - заявил Элстс. Адвокат отметил, что длительный процесс является виной стороны обвинения, поскольку сменились прокуроры. Это подтверждает и помощница председателя суда.

"С весны этого года несколько судебных заседаний были перенесены из-за того, что по делу несколько раз менялся прокурор обвинения, которому приходилось заново знакомиться с материалами дела. Также судебные заседания откладывались, если один из обвиняемых переставл приходить в суд, был объявлен в розыск, против него возбуждали отдельное уголовное дело, которое позже было прекращено, поскольку выяснилось, что человек умер", - сказала она.

Речь идет о водителе - гражданине России. Прокуратура также не отрицает, что прокуроры менялись несколько раз.

"Отчасти это связано с переводом прокурора в другое структурное подразделение, что также является нормальным процессом организации работы. Одна коллега ушла на пенсию, поэтому по объективным причинам она больше не могла поддерживать обвинение. И балансирвание нагрузки, мы постоянно мониторим, ищем, так сказать, лучшее решение - какой прокурор в конкретный момент с наибольшей, так сказать, мощью может принять участие в конкретном деле и качественнее всего сделать работу прокурора", - пояснил главный прокурор прокуратуры Рижского окружного суда Арминс Мейстерс.

Следующее слушание по этому делу назначено на 13 ноября, когда прокуратура планирует в ходе судебных прений объявить, какого наказания они хотят для обвиняемых. Все стороны надеются, что дело будет рассмотрено до конца года. Это будет лишь первая инстанция.

Однако есть еще одно дело об ответственности таможенников и даугавпилсских предпринимателей, которое было передано в прокуратуру два года назад для начала уголовного преследования. Трое сотрудников VID подозреваются в бездействии, а один - в злоупотреблении служебным положением. Однако дело до суда не дошло.

"По-моему, прокурор просто не справился со своими профессиональными обязанностями. Ознакомившись с материалами дела, я вижу, что объем проведенных процессуальных действий и интенсивность были не такими, чтобы мы могли говорить о какой-то очень активной деятельности прокурора, получении и закреплении доказательств или каких-то сложных решениях, мне очень сложно судить, потому что я не получил объяснений прокурора", - признал Мейстерс.

Весной по делу был назначен новый прокурор. Он должен оценить, не хватает ли чего-то в досудебном процессе или необходимо принять решение о дальнейшем ходе дела. Прокуроры по этому делу также менялись несколько раз. Сейчас над этим работает четвертый прокурор. Раньше делом занимался прокурор Андрей Сирмайс.

"Как только он восстановит трудовые отношения, генеральный прокурор будет проинформирован, и этому прокурору придется в дисциплинарном порядке отвечать за нарушения, что очевидно. Это достаточно грубые нарушения, которые должна будет оценить комиссия аттестации прокуроров, как только прокурор будет доступен для трудовых отношений", - пояснил Мейстарс.

Он упомянул длительный больничный Сирмайса. Однако, согласно прошлогодней декларации о доходах государственных должностных лиц, Сирмайс не болел. За прошлый год он получил 51 тысячу евро в качестве зарплаты.

Вот и результат дела о крупной партии кокаина на данный момент - груз был, а виновных нет. Продолжительность рассмотрения может повлиять на размер наказания, поскольку появятся основания для установления несоблюдения разумных сроков, пояснили в прокуратуре.

Однако главный прокурор Мейстарс уверен, что нет информации, которая дает основания опасаться, что упомянутые лица недоступны или избегут уголовного процесса.

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