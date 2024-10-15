На прошлой неделе сотрудники Госполиции, патрулируя улицы Риги на нетрафарированном служебном автомобиле, заметили, что водитель, управлявший BMW, не пристегнут. Полицейские попросили его остановить транспортное средство, однако водитель увеличил скорость и попытался уйти от погони. В итоге, во время преследования он успел совершить 11 административных нарушений.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, 13 октября, в 01.00 полицейские заметили на улице Сатеклес в Риге автомобиль BMW, водитель которого оказался не пристёгнут. Сотрудники полиции решили остановить машину, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться, направившись с ул. Лачплеша в сторону Островного моста.

Во время погони водитель BMW неоднократно нарушал правила: на участке, где допустимая скорость 70 км/ч он разогнался до 164 км/ч, также он проезжал светофоры на запрещающий сигнал. Чтобы остановить лихача, полиция привлекла дополнительные силы.

Остановить безрассудного водителя удалось лишь на улице Золитудес. Полиция выяснила, что за рулем находился 16-летний подросток, у которого нет водительских прав. Он рассказал, что взял машину у родителей, пока те спали, чтобы довезти своего приятеля до дома.

Всего полиция начала в отношении 16-летнего водителя 11 административных процессов.

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