Рижское Восточное управление полиции расследует кражу автомобиля BMW в центре Риги.
По данным полиции, машину украли 22 сентября с улицы Блауманя.
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