Рижское Восточное управление полиции разыскивает Вячеслава Малко (1966 г.р.), которого в последний раз видели 22 августа, когда он выходил из своего дома в Риге, на улице Ливану 1.
Его приметы: рост 175 - 180 см, волосы короткие, седые. Глаза серо-голубые.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь