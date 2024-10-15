В одном из парков Саутпорта (графство Мерсисайд) в минувшую пятницу было обнаружено тело жителя Латвии. Об этом сообщает британский новостной портал Liverpool Echo.

Полицию вызвали в парк ранним утром 11 октября.

Мужчине было предположительно около 50 лет. Следов насильственной смерти на его теле не констатировано, однако точную причину смерти установит экспертиза.

Полиция приступила к поискам ближайших родственников умершего.

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