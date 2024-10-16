В 02.52, в Крапской волости Огрского края столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик Scania. Водитель легкового автомобиля погиб.

Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на место происшествия в 02.46. Пожарные с помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшего из машины. В 04.38 работы на месте аварии были закончены.