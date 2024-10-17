На прошлой неделе сотрудники Госполиции задержали в Латгальском регионе трех лиц, подозреваемых в наркоторговле.
В полиции сообщили, что в период с 8 по 10 октября задержали троих мужчин 1999 г.р., которые занимались продажей наркотиков в Резекне и прилегающем регионе. Один из задержанных позже был помещен под арест.
В ходе обыска стражи порядка изъяли 4 грамма амфетамина, а также около 1700 гр марихуаны. Также конфискована машина, носители информации, упаковки для расфасовки наркотиков и весы.
По делу начат уголовный процесс.
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